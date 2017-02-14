涉殺害心理諮商師 台體大研究生被收押
27歲的陳姓台體大研究生涉嫌殺害大他16歲的鄭姓心理諮商師，陳男12日深夜落網後，台中地檢署今天凌晨依殺人罪聲請羈押獲准。檢方指出，因鄭女遭殺害近一週，屍體已出現腐爛狀態，將待明日解剖後進一步查明死因。
陳男落網後供稱，他與鄭女有數次性關係，但並非是男女朋友，原本想趁花東之行與對方說清楚，結束兩人性愛關係，沒想到在路上爆發口角，因鄭女不願意鬆手，才會失手將她勒斃，之後又租車將屍體載往南投山區棄屍。他在12日深夜落網後，隔日待警方到棄屍地點尋獲屍體。
由於鄭女於6日告知家人要到花東旅遊後就人間蒸發，檢方指出，死者死亡已經近一週，屍體已有腐爛狀況，無法單憑陳男的一面之詞，認定死者就是遭勒斃，還必須等明日解剖，並採集死者血液、體液等送化驗，是否有毒物反應等，才能進一步確認死因。
台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，死者被發現的地點是在往清境的南投山區，兇嫌早就想利用旅遊佈下殺人計畫，在出發時就動手；又或者從花東折返後回程起犯意，或如其供詞是一時失手，還需進一步調查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。