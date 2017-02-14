涉殺害心理諮商師 台體大研究生被收押

警方查出殺害女老師的研究生陳男涉嫌重大，目前將他依殺人罪移送地檢署偵辦。（照片由警方提供）

27歲的陳姓台體大研究生涉嫌殺害大他16歲的鄭姓心理諮商師，陳男12日深夜落網後，台中地檢署今天凌晨依殺人罪聲請羈押獲准。檢方指出，因鄭女遭殺害近一週，屍體已出現腐爛狀態，將待明日解剖後進一步查明死因。

陳男落網後供稱，他與鄭女有數次性關係，但並非是男女朋友，原本想趁花東之行與對方說清楚，結束兩人性愛關係，沒想到在路上爆發口角，因鄭女不願意鬆手，才會失手將她勒斃，之後又租車將屍體載往南投山區棄屍。他在12日深夜落網後，隔日待警方到棄屍地點尋獲屍體。

由於鄭女於6日告知家人要到花東旅遊後就人間蒸發，檢方指出，死者死亡已經近一週，屍體已有腐爛狀況，無法單憑陳男的一面之詞，認定死者就是遭勒斃，還必須等明日解剖，並採集死者血液、體液等送化驗，是否有毒物反應等，才能進一步確認死因。

台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，死者被發現的地點是在往清境的南投山區，兇嫌早就想利用旅遊佈下殺人計畫，在出發時就動手；又或者從花東折返後回程起犯意，或如其供詞是一時失手，還需進一步調查。

(中時)