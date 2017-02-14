備戰經典賽中華澳洲第3戰 陳冠宇先發

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3月世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰，前往澳洲移地訓練，台灣時間今天下午4時30分出戰澳洲職棒布里斯本俠盜隊，由旅日左投陳冠宇先發。

澳洲棒球聯盟的官方YouTube頻道提供直播，網址https://youtu.be/2YSEKu8NF-U。中華隊4日前往澳洲移地訓練，已打兩場熱身賽，7日以4比1勝俠盜隊，9日以13比8勝業餘溫莎皇家隊。

中華隊先發打線如下，1棒指定打擊胡金龍，2棒左外野手張志豪，3棒右外野手高國輝，4棒二壘手林智勝，5棒一壘手林益全，6棒三壘手蔣智賢，7棒游擊手陳鏞基，8棒捕手林琨笙，9棒中外野手林哲瑄。

日本職棒千葉羅德隊左投陳冠宇，被視為中華隊主力投手之一，這次從日本直飛澳洲，9日對皇家隊熱身賽上場中繼。1060214

(中央社)