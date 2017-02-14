大學補助小學學雜費 學生回流
位於屏東鹽埔鄉的大仁科技大學，3年前眼見同鄉的仕絨國小學生不斷流失只剩48人，於是成立「黃道宜幸福獎學金」，每學期補助學生3000元學雜費，這學期學生已增至66人。
成立超過60年的仕絨國小，3年前學生一度掉到48人，差點成為分校，為協助學生回流，大仁科技大學董事長黃國慶成立「黃道宜幸福獎學金」，募集各界善款，為仕絨國小學生繳交學雜費，每學期每位學生可獲得新台幣3000元的獎學金。
開學第2天，黃國慶及大仁科大校長王駿發、副校長黃國光等人今天到仕絨國小頒發獎學金。仕絨國小校長林育妃表示，全校已達66人，除了村內學生回流，也有外村甚至外鄉鎮學生轉來。
這學期發出的獎學金總額近20萬元，黃國慶說，「希望有更多學生來」。
除了獎學金外，仕絨國小辦學特色包括國際化、環境與生命教育，也受到家長肯定，仕絨國小在臉書成立「幸福學園」粉絲頁，對於學校活動的介紹，都是中英文並陳，增進師生從日常生活中學習英語的能力。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。