大學補助小學學雜費 學生回流

位於屏東鹽埔鄉的大仁科技大學，3年前眼見同鄉的仕絨國小學生不斷流失只剩48人，於是成立「黃道宜幸福獎學金」，每學期補助學生3000元學雜費，這學期學生已增至66人。

成立超過60年的仕絨國小，3年前學生一度掉到48人，差點成為分校，為協助學生回流，大仁科技大學董事長黃國慶成立「黃道宜幸福獎學金」，募集各界善款，為仕絨國小學生繳交學雜費，每學期每位學生可獲得新台幣3000元的獎學金。

開學第2天，黃國慶及大仁科大校長王駿發、副校長黃國光等人今天到仕絨國小頒發獎學金。仕絨國小校長林育妃表示，全校已達66人，除了村內學生回流，也有外村甚至外鄉鎮學生轉來。

這學期發出的獎學金總額近20萬元，黃國慶說，「希望有更多學生來」。

除了獎學金外，仕絨國小辦學特色包括國際化、環境與生命教育，也受到家長肯定，仕絨國小在臉書成立「幸福學園」粉絲頁，對於學校活動的介紹，都是中英文並陳，增進師生從日常生活中學習英語的能力。1060214

(中央社)