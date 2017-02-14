國道車禍 北市：減免家屬殯儀館使用費
國道5號遊覽車事故，台北市民政局長藍世聰今天說，對不幸罹難者家屬，會設專案減免使用殯儀館設施規費，12區公所也在事發後對受傷、罹難乘客家屬進行關懷，主動前往慰問。
藍世聰說，殯葬處對本次不幸罹難者家屬，會設專案給予使用殯儀館設施規費減免的服務，像是禮廳使用、遺體寄存、淨身、化妝、著裝、大殮、縫補、火化等費用，盡量減輕家屬負擔。
他表示，北市12區公所事發後也即刻就區內所屬受傷、罹難乘客家屬進行關懷，主動前往慰問，希望在第一時間提供家屬所需要協助，讓家屬無後顧之憂處理親人後事。
民政局說，會全力協助檢察官進行遺體相驗，並同時在二殯設置家屬休息室、家屬接待中心，由社會局、衛生局及交通部觀光局、觀傳局及殯葬處進駐，共同成立「安心服務小組」。
民政局表示，「安心服務小組」為家屬提供以下服務，包含家屬關懷陪伴、心理慰撫；家屬問題、需求蒐集及反應；協助罹難者遺體認領、探視及殯葬後續相關諮詢；旅遊賠償等。1060214
(中央社)
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