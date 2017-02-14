性侵韓女案 小黃司機詹侑儒遭求刑15年
小黃司機詹侑儒涉嫌在今年1月間，以乳酸飲料對3名來台旅遊韓國女學生下安眠藥及毒品，再性侵其中1女。士檢今天偵結，依加重強制性交、毒品罪起訴詹男，求刑15年。
士林地檢署承辦檢察官許恭仁1月15日聲押詹男獲准，偵辦1個月結案。士林地方法院將召開接押庭決定是否繼續羈押詹男，全案因涉及性侵，不開放旁聽。
檢警調查，詹男已婚、沒有前科，今年1月12日晚間6時20分在新北市九份金瓜石停車場，將以針筒注射安眠藥及毒品FM2的乳酸飲料，提供給來台自由行的3名韓籍女性飲用，其中2人於飲用後昏睡車內。
詹男大約晚上9時多駕車扺達台北市士林夜市，其中質疑飲料有苦味、只喝一口的1名韓籍女子下車逛夜市，詹男將昏睡2名韓籍女子載至附近偏僻地區性侵其中1人。被害人察覺有異報警處理。檢方指出，其他女子疑被害部分，另案繼續偵辦。1060214
(中央社)
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