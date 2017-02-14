疑超時工作翻車 遊覽車全聯會否認
台北市蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團行程，發生遊覽車翻車死傷意外。遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞說，遊覽車車況沒問題，司機也沒有超時違反相關工作法規，將成立事故善後小組處理後續問題。
由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，昨天傍晚結束行程準備北返時，遊覽車疑似因車速過快翻落邊坡，撞擊連續壁，造成33死嚴重傷亡。
魯孝亞與旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁，今天下午到二殯慰問罹難者家屬。
對於外界質疑，本次出事的遊覽車是否為拼裝車，導致翻車意外；魯孝亞澄清，台灣並沒有生產遊覽車底盤，二階打造是非常正常的，也是屬於合法的二階打造。
魯孝亞指出，昨天撞擊現場的連續壁屬於「田字型」，不管是轎車、遊覽車還是任何車體，只要撞擊到這種連續壁，車頂必然會被掀掉。
記者問到，當天開車的康姓遊覽車司機女兒指控，父親連續開車16天，有超時工作狀況。
魯孝亞說，根據行車紀錄器資料顯示，康男沒有違反運管法連續駕車10小時的規定；蕭博仁回應，每個行程安排，司機不是安排一天24小時都在開車，中間在旅遊點停留的時間司機也可休息，「連續上班16天，不等於連續開車16天」。
魯孝亞提到，遊覽車公會和旅行社全聯會等單位會成立事故善後小組，處理後續事宜，對於相關鑑定結果，尊重檢察官最後的報告，也希望不要因為法規、法條，重創台灣觀光。1060214
(中央社)
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