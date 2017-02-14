機場捷運16日起 開放自由試乘

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桃園市長鄭文燦在臉書表示，2月16日至3月1日，機場捷運開放民眾自由試乘，民眾可於機捷A1台北車站辦理預辦登機、行李託運服務。

鄭文燦指出，2月16日至3月1日機場捷運將開放民眾自由試乘，每日搭乘時間為上午8時至下午4時，民眾無需預約，只要至全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌(一人限領一張，六歲以下孩童免票證)，憑號碼牌蓋站戳即可免費進出各站自由搭乘，直達車和普通車皆可搭乘。

他說，試乘期間，各站發放號碼牌的時間為每日7:40、9:40、11:40、13:40四個時段，預計每日發放2萬張號碼牌；另外，自2月16日起，民眾可於機捷A1台北車站辦理預辦登機、行李託運服務，歡迎大家一起感受機捷魅力。

鄭文燦昨天還與桃園機場公司、航空公司、精品免稅店等多家業者、多達350人，於A13機場二航廈站前往機捷A1台北站團體試乘，其中華航與長榮出動空服員團、采盟與昇恆昌也有制服團共襄盛舉，搶先體驗機捷通車後往返北北桃的便利性。

桃捷公司董事長劉坤億表示，截至2月12日，團體試乘人數來到13萬人次，預估至2月13日可累計高達15萬人次，已經超乎原先預估的一天1萬人次標準，代表整條機場捷運線之壓力測試初步成功。

劉坤億說，機場捷運16日至3月1日將開放民眾自由試乘，儘管目前以每天4萬人次為標準，但如果系統安全穩定、壓力測試允許之條件下，也不排除放寬民眾試乘總量。

鄭文燦表示，機捷團體試乘至今每天近200團試乘，一切順利，目前民調滿意度皆有9成5以上，不論對行車速度、穩定性、舒適度、場站動線服務都很順暢，代表桃捷公司與桃機公司服務周到。

鄭文燦也提到規劃中的最新票價優惠，未來通勤族購買三個月季票打6折，若公司行號300人以上購買，使用期100天之團體定期票，更將祭出5折優惠，讓票價更親民，他更表示，目前已與環保署協商空汙費補助，作為轉乘優惠方案，讓機捷各項服務一一到位。1060214

(中央社)