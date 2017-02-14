搭遊覽車想保命 司機：繫安全帶最好

近年接連發生多起遊覽車事故，造成多數乘客喪生，資深遊覽車司機認為，中間座位較為安全，當然繫上安全帶才是保命最好方法。

國道5號接國道3號13日晚間發生嚴重車禍，造成數十人死亡；國道2號往機場路段，去年7月也發生陸客團火燒車釀26死意外，讓不少民眾搭乘遊覽車時感到憂心，資深司機認為，座位選擇也可能降低受傷或喪命的機率。

擁有近20年資歷的徐姓遊覽車駕駛認為，若發生事故，遊覽車車頭受損的機率最高，加上車頭的大片擋風玻璃若破裂，坐在前面幾排位置的乘客受到波及的機率較大，倘若乘客未依規定繫好安全帶，那危險程度會更加提升。

徐姓司機也說，除了前幾排位置相對危險外，再者就是車尾後排座位，原因是若發生追撞，車頭、車尾都會首當其衝遭到夾擊，且車尾正是引擎位置，往往車輛機件故障起火時，多從車尾開始引發火勢。

相較前方與後方座位，中間位置則相對安全一些，除了降低追撞事故時遭夾擊、玻璃割傷的風險，以較新款的車輛來說，中段位置也離逃生門較近，若真的遇上狀況，也較有利於逃生。

不過徐姓駕駛仍說，不論坐在哪個位置，最重要的還是必須繫上安全帶，並且莫忽視遊覽車公司在出發前於車內電視播放的安全宣導影片，了解逃生門、車窗擊破器、滅火器等位置，且車輛行進間切勿走動，都能為生命安全增加保障。

徐姓駕駛也說，合格的遊覽車公司與車輛，都應定期保養與進行安檢，民眾在承租前可要求業者出示保養紀錄、安檢通過證明等，並確認車輛並未進行非法改裝，另可請公司出示駕駛員出勤表，避免疲勞駕駛，較能安心出遊、平安返家。1060214

(中央社)