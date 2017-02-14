國道車禍釀33死 林全：會請法務部釐清說明

我要評比

賞櫻團國道上車禍釀33死，林全14日南下視察國家圖術館南部分館預定地，接受媒體訪問時，針對後續處理表示，該案已造成多人死傷，被認為是重大刑事案件，檢察官將釐清事證後，會給外界一個說明。

另外，禽流感疫情一發不可收拾，花蓮首例的鴨被判斷成鵝，林全說，雖從外觀上判斷錯誤，但不代表禽流感防治策略錯誤，行政院仍相當重視防備工作。

(中時)