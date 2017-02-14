海漂保麗龍雕風獅爺，翻轉「白色恐怖」

大陸海漂保麗龍垃圾，成為王明宗的雕刻素材。（李金生攝）

王明宗在海漂保麗龍做成的童子軍「野狼」塗上釉料。（李金生攝）

保麗龍雕刻而成的風獅爺，多了一分來自南美石人圈的神秘氣質。（李金生攝）

王明宗特地保留保麗龍素材上的「蚵仔殼」。（李金生攝）

風獅爺眼部的鐵板和鏽蝕螺絲釘，也被完整保留下來。（李金生擲）

老母雞作品的破損素材，表現一種缺陷的美感。（李金生攝）

大陸每年有近400噸的海漂垃圾湧進金門海岸，其中又以百年不朽的保麗龍製品，帶來最嚴重的環境汙染。有「風獅爺傳人」之譽的當地陶藝家王明宗利用海邊撿拾的保麗龍素材，推出讓人眼睛一亮的系列雕刻作品，展現翻轉「白色恐怖」的創意和巧思。

因為百年不朽的材質特性，被環保人士指為世紀之殤的保麗龍，隨著其他垃圾從對岸「小三通」到金門，尤其是颱風過後大軍壓境，更是讓人怵目驚心。但這些高密度的保麗龍，在無所不雕、無所不塑的王明宗眼中，卻是不錯的雕刻素材。

經常獨自在后湖海灘撿拾保麗龍的王明宗說，這些原本繫綁在船舷，或做為箱網養殖器材的保麗龍，若焚燒處理會造成2次汙染，對一衣帶水的金廈和泉州、漳州居民都是潛在的健康威脅，而轉化為創作素材，相較是符合環保的作法。

只見他用捏陶土的雙手，拿起長短不一的鋸子和美工刀，在保麗龍板和保麗龍球上不停移動，不消幾分鐘就是一隻童子軍的野狼，或是一隻生了一窩雞蛋，洋洋得意的老母雞。然後，再噴上亮麗釉彩，就會呈現木雕、銅雕、玻璃纖維或石作的質感。

選擇和尊重素材原型是他的一貫堅持，因此在保麗龍板上本來就有，用以固定於船舷的大鐵板與螺絲釘，儘管已經鏽蝕不堪，但王明宗仍特意將它保留下來，讓保麗龍雕刻而成的風獅爺，多了一分來自南美石人圈的神秘氣質。

碰到有小地方殘缺、破損的保麗龍素材，王明宗會細心的補土，然後再敷塗釉料。但有時候卻故意不加理睬，為了只是保留它原有的粗獷、質樸，甚至是一種有如斷臂的維納斯，讓人悸動的缺陷美感。

自承對這種一般人眼中的「白色恐怖」情有獨鍾，而且愈來愈喜歡的王明宗，未來將繼續做一個海邊的撿荒者，用它們來做為陶作的翻模器材或陶作教學的輔助性教材，期待在陶藝愛好者十指連心的巧思下，一塊塊化腐朽為神奇。

(中時)