海漂保麗龍雕風獅爺 翻轉「白色恐怖」
大陸每年有近400噸的海漂垃圾湧進金門海岸，其中又以百年不朽的保麗龍製品，帶來最嚴重的環境汙染。有「風獅爺傳人」之譽的當地陶藝家王明宗利用海邊撿拾的保麗龍素材，推出讓人眼睛一亮的系列雕刻作品，展現翻轉「白色恐怖」的創意和巧思。
因為百年不朽的材質特性，被環保人士指為世紀之殤的保麗龍，隨著其他垃圾從對岸「小三通」到金門，尤其是颱風過後大軍壓境，更是讓人怵目驚心。但這些高密度的保麗龍，在無所不雕、無所不塑的王明宗眼中，卻是不錯的雕刻素材。
經常獨自在后湖海灘撿拾保麗龍的王明宗說，這些原本繫綁在船舷，或做為箱網養殖器材的保麗龍，若焚燒處理會造成2次汙染，對一衣帶水的金廈和泉州、漳州居民都是潛在的健康威脅，而轉化為創作素材，相較是符合環保的作法。
只見他用捏陶土的雙手，拿起長短不一的鋸子和美工刀，在保麗龍板和保麗龍球上不停移動，不消幾分鐘就是一隻童子軍的野狼，或是一隻生了一窩雞蛋，洋洋得意的老母雞。然後，再噴上亮麗釉彩，就會呈現木雕、銅雕、玻璃纖維或石作的質感。
選擇和尊重素材原型是他的一貫堅持，因此在保麗龍板上本來就有，用以固定於船舷的大鐵板與螺絲釘，儘管已經鏽蝕不堪，但王明宗仍特意將它保留下來，讓保麗龍雕刻而成的風獅爺，多了一分來自南美石人圈的神秘氣質。
碰到有小地方殘缺、破損的保麗龍素材，王明宗會細心的補土，然後再敷塗釉料。但有時候卻故意不加理睬，為了只是保留它原有的粗獷、質樸，甚至是一種有如斷臂的維納斯，讓人悸動的缺陷美感。
自承對這種一般人眼中的「白色恐怖」情有獨鍾，而且愈來愈喜歡的王明宗，未來將繼續做一個海邊的撿荒者，用它們來做為陶作的翻模器材或陶作教學的輔助性教材，期待在陶藝愛好者十指連心的巧思下，一塊塊化腐朽為神奇。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。