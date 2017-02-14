6旬婦腦出血 腹腔導水管引流手術救命
日前寒流來襲、氣溫驟降，台中市64歲、患有三高病症的林姓婦人竟出現頭暈、想吐等症狀，緊急就醫檢查發現是腦出血，病情雖一度改善，但又引發「急性水腦症」，所幸進行「腹腔導水管引流手術」後，終於恢復健康。
亞洲大學附屬醫院神經外科主治醫師廖黃逸指出，林姓婦人日前突然感覺莫名疼痛、想吐，忍了一整天但情況越加嚴重，才被家人送醫，檢查發現她腦血管破裂，因病況嚴重，立即轉入加護病房，透過控制血壓及腦壓治療。
林婦病情一度趨於穩定，但隔沒幾天，她再度出現頭痛與嘔吐症況，檢查發現是腦部血塊阻礙腦脊髓液的吸收，才產生水腦症。廖黃逸說，水腦症俗稱腦積水，盛行率約1至1.5％，段時間內症狀為嘔吐、頭痛甚至昏迷，若發生情況超過一周，則會出現失智、失禁、走路不穩等情況。
廖黃逸強調，林婦是三高患者，平日卻沒定期監控血壓，再加上最近氣溫急速下降，才導致出血性腦中風引發水腦症，經引流腦脊髓液後，症狀獲改善，呼籲三高患者應控制血壓且避免菸、酒。
(中時)
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