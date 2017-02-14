計程車司機性侵韓國女子 士檢起訴求刑15年
喧騰一時的計程車司機下藥性侵韓女，經媒體報導後，引發台韓兩地不小風波，士林地檢署偵結，詹今年1月12日載送來台觀光的3名韓國女子，以注射針筒在飲料內加入「美得眠」（俗稱強姦藥丸FM2）、佐沛眠，趁其中2人昏睡之際，用手指頭觸摸下體，性侵其中一名韓國女子，檢察官認為，下藥部分觸犯《毒品危害防制條例》，另外性侵部分對我國治安、觀光影響鉅大，具體求刑15年。
至於其他韓國女子在網路上貼文，去年6月曾經搭乘詹姓司機的計程車，喝下飲料後感覺頭暈，檢察官另案偵辦當中。
檢方調查，詹自稱有憂鬱症，在醫院取得含有安眠藥成分的藥丸後，以打火機磨成粉末，趁著3名韓國女子到九份遊玩之際，在黃金博物館停車場以注射筒進入飲料內，晚間6點20分，返回士林夜市觀光，其中一名韓女下車，詹將車輛開往人煙稀少的通河西街，趁另一名女子昏睡，撫摸被害女子的胸部和下體，並深入內褲用手指插入性器官得逞。
到了隔天下午3時，兩女甦醒，再次購買相同飲料，發現味道有異狀，才驚覺自己遭運將性侵，在網路留言，整起案件因而爆發。
起訴書指出，下藥部分涉犯《毒品危害防制條例》以欺瞞的方法使人施用三、四級毒品，一行為觸犯數罪，從一重論處，另外性侵害部分，嚴重影響治安、觀光形象，並造成3名被害韓國女子心理創傷，建請法院判處被告有期徒刑15年。
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(中時)
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