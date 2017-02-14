學歷認列環教人員 大葉李冠勳畢業馬上有工作
這張證書很搶手！大葉大學生物資源學系畢業的李冠勳，以畢業學歷認列為自然保育類環境教育人員，因為有證書的加持，讓他一退伍就有了穩定的工作，立刻獲聘到「二水台灣獼猴生態教育館」擔任環教人員。
李冠勳說，大葉生資系的課程以生物多樣性為基礎，並開展出生態保育與永續經營、生態資源利用及開發等特色，大學4年期間，老師帶領大家走進不同場域進行田野調查，不僅激發他探索生態與環境的關係的興趣，更讓他體認到推廣環境教育的重要性。
從小就喜歡昆蟲，李冠勳就讀大一時就自學標本製作，因此很珍惜每1次戶外採集的機會。他說，第一次與同學到合歡山，才知道自己有高山症，雖然田野調查必須上山下海，不知道什麼時候高山症會發作，但台灣多元生態的魅力，都會讓他忘掉頭暈的不適。
系主任孫芳君指出，李冠勳大學就經常幫忙系上標本製作、校園生態導覽，去年他到馬祖服役，有阿兵哥發現小蛇，拍照問他是什麼物種，冠勳認為是台灣沒有的蛇種，後來經專家確認為「中國小頭蛇」，證實是台灣出現的新紀錄。
孫芳君說，生物資源學系學生畢業後可以學歷認列為自然保育類環境教育人員，而環境教育法實施後，許多機關都有環教人員需求，擁有環教人員證書不只求職成功率高，起薪也比一般大學畢業生佳。
(中時)
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