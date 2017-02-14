兄弟首場熱身賽 陳子豪、林王啟瑋轟台電

林王啟瑋致勝轟，兄弟5比4勝台電。（取自兄弟Fans Club粉絲團）

中信兄弟季前熱身賽，今天(14日)在屏東中信公益園區交手業餘球隊台電，兄弟7名投手輪番上陣，合計被敲11支安打，打線則合計擊出13安，其中包括陳子豪的3分炮，以及林王啟瑋在8局下的致勝陽春炮，終場兄弟就以5比4勝出。

進行完2場分組對抗賽後，兄弟今天起展開自辦熱身賽，首戰交手台電，兄弟採投手車輪戰，楊志龍、杜家明各投1局無失分，官大元中繼2局，被敲4支安打失2分，王則鈞投1局，被林柱轟陽春炮，隨隊春訓的左投洪宸宇也登板1局，被敲2安失1分，歐耀宗、彭識穎各投1局無失分。

打線方面，擔任開路先鋒的陳子豪，3局下轟出3分打點全壘打，幫球隊首開紀錄，4局下吳東融、陳家駒接連安打上壘，黃稚峰代打敲出帶有1分打點的安打，將領先擴大為4比2，但兄弟接著第6局被追平，替補上陣的林王啟瑋則在8局下轟出超前陽春全壘打，也打下勝利打點。

此戰「恰恰」彭政閔擔任先發第3棒、一壘手，2打數沒表現，林威助扛第4棒、指定打擊，2打數都擊出安打。兄弟明天沒有安排熱身賽，16日於屏東球場對戰Lamigo桃猿，之後也將交手韓職警察廳、富邦悍將，23日於台中碰頭經典賽古巴隊。

(中時電子報)