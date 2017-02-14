兄弟首場熱身賽 陳子豪、林王啟瑋轟台電
中信兄弟季前熱身賽，今天(14日)在屏東中信公益園區交手業餘球隊台電，兄弟7名投手輪番上陣，合計被敲11支安打，打線則合計擊出13安，其中包括陳子豪的3分炮，以及林王啟瑋在8局下的致勝陽春炮，終場兄弟就以5比4勝出。
進行完2場分組對抗賽後，兄弟今天起展開自辦熱身賽，首戰交手台電，兄弟採投手車輪戰，楊志龍、杜家明各投1局無失分，官大元中繼2局，被敲4支安打失2分，王則鈞投1局，被林柱轟陽春炮，隨隊春訓的左投洪宸宇也登板1局，被敲2安失1分，歐耀宗、彭識穎各投1局無失分。
打線方面，擔任開路先鋒的陳子豪，3局下轟出3分打點全壘打，幫球隊首開紀錄，4局下吳東融、陳家駒接連安打上壘，黃稚峰代打敲出帶有1分打點的安打，將領先擴大為4比2，但兄弟接著第6局被追平，替補上陣的林王啟瑋則在8局下轟出超前陽春全壘打，也打下勝利打點。
此戰「恰恰」彭政閔擔任先發第3棒、一壘手，2打數沒表現，林威助扛第4棒、指定打擊，2打數都擊出安打。兄弟明天沒有安排熱身賽，16日於屏東球場對戰Lamigo桃猿，之後也將交手韓職警察廳、富邦悍將，23日於台中碰頭經典賽古巴隊。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。