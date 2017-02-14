客運業勞檢 違法超時工作最多

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國道昨發生遊覽車翻覆事故，造成33死慘劇，目前不排除為司機疲勞駕駛。勞動部職安署統計，近2年針對客運業進行勞動條件檢查，違反勞基法最多的項目正是超時工作。

職安署統計，近2年針對客運業勞檢共計2471廠次，其中有237廠次違法，罰鍰金額總計2230萬元。

至於違法最多項目，近2年均以「超時工作」、「連續上班超過6天」為前兩名；2015年超時工作69項次、7天中沒有1天做為例假45項次；去年則分別有有37項次、34項次。

職安署長劉傳名表示，出團的蝶戀花旅行社曾於前年11月10日遭台北市勞動局裁罰，違法項目包含未置備勞工工資清冊、出勤紀錄表；友力通運公司近年則無勞檢遭罰狀況。

(中時)