客運業勞檢 違法超時工作最多
國道昨發生遊覽車翻覆事故，造成33死慘劇，目前不排除為司機疲勞駕駛。勞動部職安署統計，近2年針對客運業進行勞動條件檢查，違反勞基法最多的項目正是超時工作。
職安署統計，近2年針對客運業勞檢共計2471廠次，其中有237廠次違法，罰鍰金額總計2230萬元。
至於違法最多項目，近2年均以「超時工作」、「連續上班超過6天」為前兩名；2015年超時工作69項次、7天中沒有1天做為例假45項次；去年則分別有有37項次、34項次。
職安署長劉傳名表示，出團的蝶戀花旅行社曾於前年11月10日遭台北市勞動局裁罰，違法項目包含未置備勞工工資清冊、出勤紀錄表；友力通運公司近年則無勞檢遭罰狀況。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。