相守1甲子 8旬老夫妻重回市長公館求婚

前台中市長林金標之女林秀珠（右），60多年前克服艱難下嫁前外交官林尊賢（左），為彌補當年沒有經過求婚就娶回家，林尊賢在14日情人節，重回台中市市長公館完成求婚儀式。中央社記者郝雪卿攝 106年2月14日

前台中市長林金標之女林秀珠，60多年前克服艱難下嫁前外交官林尊賢，為彌補當年沒有經過求婚就娶回家，林尊賢在情人節的今天，重回台中市市長公館完成求婚儀式。

今天是西洋情人節，弘道老人福利基金會在台中市長公館的「不老夢想125號」，推出「2017愛．大聲說」活動，除了有不老愛情故事特展外，更鼓勵愛要大聲說，因此特別在展館中準備了「愛的便利貼留言板」與「寄送愛的明信片」，提供情人、夫妻甚至是老夫老妻表達愛與感謝。

這場情人節活動，由前台中市長林金標之女林秀珠攜手丈夫林尊賢為活動拉開動人序幕，在弘道協助下，林尊賢還原60多年前在市長公館向老丈人林金標提親的現場，進行當年未完成向林秀珠求婚的儀式，再次許下愛妻諾言，現場浪漫破表。

「60多年前，我就是走上市長公館裡的這座樓梯，跟林金標市長提親，請他將女兒嫁給我」，87歲的林尊賢說，與82歲的林秀珠，今年剛好結婚1甲子。在情人節這天兩人再次重回市長公館，翻著老照片有說不完的愛情故事，更分享不老愛情之道。

民國41年，政府為了隔年能順利推動軍訓課程，所以號召大學生和高中生代表前往高雄軍區認識軍旅生活，當年就讀台大政治系大三的林尊賢和就讀台中女中高一的林秀珠在回程的火車上就此相遇相識，因相隔兩地，所以林尊賢展開寫情書的日子，但林秀珠卻一直都沒收到，後來才知道，原來都被父親攔下。

沒想到下學年兩人的妹妹竟然是台中女中同班同學，所以雙方的百封情書順利突破重圍擄獲對方的心。後來林秀珠考上台大政治系，林尊賢考上政大國際關係研究所，雙雙在台北求學的日子讓感情持續加溫。

林尊賢後來考上外交官要外派菲律賓前夕，來到市長公館走上樓梯，大膽向林金標提親，由於兩人都姓林，而碰了軟釘子，林秀珠後來跟父親往返筆戰，終於讓父親軟化同意婚事，也因當時求婚對象是老丈人，今天林尊賢在弘道的安排下，總算完成向林秀珠求婚儀式。1060214

(中央社)