歐巴馬時代官員舒爾金 獲美參院通過退伍軍人部長任命

退伍軍人部新部長舒爾金(右)。(美聯社)

在前美國總統歐巴馬(Barack Obama)時代就擔任退伍軍人部副部長的戴維·舒爾金(David Shulkin)，今天獲得美國參議院全數通過他的新任命、使舒爾金成為退伍軍人部的新部長。他承諾就算和現任總統川普(Donald Trump)意見相左，也會維護退伍軍人的利益。

根據美聯社(AP)報導，參議院所有成員罕見的全數通過舒爾金的任命，是參議院在審核川普提名的人選時難得出現的景象。這也是美國退休軍人部，第一次部長由非退伍軍人擔任。

今年57歲的舒爾金自2015年起，就擔任退伍軍人部副部長。雖然川普宣稱退伍軍人部是最腐敗的政府部門，認為應先對該部門進行問責、以及追究不當行徑等，但舒爾金認為沒有必要大量開除該部現有員工，也排除完全將該部私有化。

他已向國會表示，身為退伍軍人部現有官員應有更高標準，如果他擔任部長後仍無法解決問題、重獲退伍軍人的信任，他應該立即下台、不需要有緩衝期。

舒爾金立即面臨的難題是解決退伍軍人之前在就醫時、碰上被迫等待好幾個月才能獲得看診機會的狀況，舒爾金呼籲要整合退伍軍人網路，希望退伍軍人能在和該部協調的情況下，尋求私人醫療服務，但舒爾金尚未提出相關細節。

許多退伍軍人也碰上需要請領身障補助，但卻發現申請進度大幅延宕的情況，再加上川普政府日前下令、禁止聯邦單位在未來90天內雇用新人，使得延宕遲遲無法解決。舒爾金表示白宮已經同意要讓退伍軍人部再雇用3.7萬人，但主要退伍軍人組織表示，這個數字不夠、仍需要更多雇員以減少這些延宕的情況。

退伍軍人部是美國政府第二大單位，有將近37萬名員工，一年編列的預算將近1,670億美元。

(中時電子報)