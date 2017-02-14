辯「不做會死」！戀童狼再犯還拍照 判刑11年

曾因性侵男童而入監服刑的男子歐陽大智，接受強制治療仍然無效，出獄後他利用幫友人接送5歲男童放學的機會，將男童帶回住處性交並拍攝性愛照，他犯後辯稱「若不性侵男童會死掉」，高院認定他犯行重大，今日依強制性交等罪將他判刑11年，全案可上訴。

(中時)