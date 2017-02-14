疲勞駕駛8狀況 「視野變窄、很難抬頭」

除了哈欠連天之外，出現視覺模糊，眼睛發紅、不自覺的頻頻點頭，很難保持抬頭姿態...等狀況時，當心你已經是疲勞駕駛了。(圖/康健雜誌提供)

載有武陵農場賞櫻團44人的遊覽車，在13日返程途中，行經國道五號往國道三號的南港交流道大彎道時，疑似車速過快，遊覽車翻覆，造成三十多死的重大意外。遊覽車駕駛也在這起事故中喪命，開車已逾十年，經驗豐富，事故發生原因還在調查當中。

曾參加過「一日遊賞櫻團」的民眾在臉書寫到，「早上六點就出門，晚上九點下客人，等到收拾完返家，幾乎都要到半夜了」。台灣觀光產業發展聯盟發言人也提到，從北市新北市出發到武陵一日遊，工時通常都超過14個小時，不管肇因是否為「疲勞駕駛」，駕駛的確身體會有負擔！

中華運輸交通學會網站上，由蘇昭銘博士撰寫的《漫談疲勞駕駛》一文就指出：「依據研究通常 駕駛超過兩小時，駕駛技能即會隨之下降，因此駕駛時間過長常是造成駕駛疲勞之主因 。」、「駕駛員睡眠不足或缺乏良好品質之睡眠，亦常為駕駛疲勞之主因。」而駕駛工作是需要長時間的精神專注，尤其在高速公路上，所耗費的精力更多，因此也更需要充沛的休息。

交通部在2010年修法的時候，就明確地規範了：「第一、每日最多駕車時間不得超過十小時。第二、連續駕車四小時，至少應有三十分鐘休息，休息時間如採分次實施者每次應不得少於十五分鐘。但因工作具連續性或交通壅塞者，得另行調配休息時間；其最多連續駕車時間不得超過六小時，且休息須一次休滿四十五分鐘。」其目的就是為了要避免疲勞駕駛。

那麼，如何發現自己已經是疲勞駕駛呢？《漫談疲勞駕駛》中指出，當你有以下狀況的時候，就可能已經是疲勞駕駛了：

1、視覺模糊，眼睛發紅。

2、不自覺的頻頻點頭，很難保持抬頭的姿態。

3、哈欠連天，臉發麻。

4、視野變窄，經常漏看或錯看資訊。

5、反映遲鈍，判斷遲緩。

6、注意力無法集中，思維能力下降。

7、動作僵硬，節奏緩慢。

8、失去方向感，隨意變換車速等徵狀。

發現自己已經是疲勞駕駛時，該如何處理呢？

《漫談疲勞駕駛》 一文中建議：依據國外之專家建議駕駛者在產生疲勞現象時，最好採取的方式為：找個非路肩的安全地方休息、喝兩杯咖啡或高咖啡因飲料、小睡 15-20 分鐘，其中休息睡覺時間最好不超過 30 分鐘，以避免太長的睡眠引起惰性，而不易恢復精神。不過最好避免疲勞的方式還是每開車每兩個小時休息 15 分鐘。

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(中時電子報)