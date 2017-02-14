高雄春天藝術節草地音樂會 電影場：阿瑪迪斯
今年的草地音樂會的電影場是那部？答案揭露，是音樂神童莫札特的天才驕狂與宮廷哀愁的「阿瑪迪斯」電影完整版。由指揮家尼爾湯森帶領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，現場演繹莫札特眾多耳熟能詳之作。
去年「鐵達尼號」電影刻骨銘心的愛情與磅礡交響樂震撼，令人心醉，也令草地音樂會的鐵粉期待今年的節目，文化局揭曉謎底，將播出在1985年抱走奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳劇本改編等8大獎項及入圍6項金球獎的「阿瑪迪斯」。
「阿瑪迪斯」不僅是史上最經典的音樂電影之一，原聲帶歷年來銷售更創下超過百萬張的白金唱片紀錄，奪得葛萊美獎「最佳古典專輯」大獎。
高雄市交響樂團與著名的高雄室內合唱團50名專業歌手，現場演出莫札特眾多音樂鉅作，包括：費加洛婚禮、魔笛、20號降D調鋼琴協奏曲、21號C大調鋼琴協奏曲、D小調安魂曲等不同編制與演出形式之精粹。
高雄市文化局也再度呼籲，草地音樂會不論年紀1人1票，提醒觀眾熟悉購票規則與進場方式，購票請洽「愛pass」雲端系統。
(中時)
關鍵字：高雄春天藝術節草地音樂會、阿瑪迪斯
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