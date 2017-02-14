男偕妻奠祭親友 駕車回程擦撞機車身亡

「鐵包人」的自小客駕駛被夾死於車內，「人包鐵」的摩托車騎士有戴安全帽，反而僅受皮肉傷。（警方提供）

新北市67歲邱姓男子偕妻到崙背鄉奠祭親友，回程時與騎摩托車要去拜訪親友的53歲廖姓男子發生擦撞，「鐵包人」的邱男撞上號誌燈被夾死於車內，「人包鐵」的廖男因有戴安全帽僅受皮肉傷。

西螺警分局12日下午1點多接獲通報，一輛沿台19線由南向北行駛的自小客車，與沿雲16線由西往東行駛的輕機車發生碰撞，導致3人輕重傷。

警方指出，邱姓駕駛（男、67歲）載著妻子駕駛自小客車，失控翻覆滑行後撞上安全島的號誌桿，夫妻兩人夾在車內受傷，雖經消防隊破壞車體後送醫，駕車的邱男傷勢過重，急救不治死亡，妻子獲救。

據了解，邱男夫妻倆當天自北部南下到崙背鄉奠祭親友，返家途中行經台19線與雲16線時發生意外；騎摩托車的廖姓男子（53歲，崙背人）也是前往拜訪親友途中。

警方調查，務農維生的廖男疑似未注意到前方車輛而發生事故，但幸好有戴安全帽，機車雖毀損嚴重，但他僅手部及頭部擦傷，是不幸中大幸。

西螺分局指出，事故當時晴天，日間視線狀況良好，該路口又有三色號誌，疑似一方當事人闖紅燈，警方已調閱行車紀錄器及周邊監視器釐清真相，並加強取締闖紅燈等交通違規。

(中時)