謝哲青PO聖殤像 慟悼蝶戀花罹難者

謝哲青PO聖殤像，哀悼罹難者。(取自謝哲青臉書)

蝶戀花旅行社舉辦武陵賞櫻一日遊，昨(13日)晚間在國道5號發生重大車禍，造成33死、11傷慘劇，也是國道歷年來最嚴重的車禍事故！知名旅遊作家謝哲青也在臉書PO出米開朗基羅創作聖殤像，難過寫下「悼！蝶戀花」。

謝哲青在臉書PO出米開朗基羅雕塑「哀悼基督」作品哀悼在事故中不幸喪生的罹難者，令網友也紛紛難過於下方留言「是聖殤啊」、「看了感傷」、「願不幸的罹難者～一路好走⋯⋯願幸運的生還者～一生平安⋯⋯」。

米開朗基羅的成名作《哀悼基督》，是他1496年應邀法國紅衣主教之邀創作的一部雕塑作品，題材來自於聖經，描繪聖母瑪利亞懷抱著被釘死的基督時悲痛萬分的情形。

(中時電子報)