謝哲青PO聖殤像 慟悼蝶戀花罹難者
蝶戀花旅行社舉辦武陵賞櫻一日遊，昨(13日)晚間在國道5號發生重大車禍，造成33死、11傷慘劇，也是國道歷年來最嚴重的車禍事故！知名旅遊作家謝哲青也在臉書PO出米開朗基羅創作聖殤像，難過寫下「悼！蝶戀花」。
謝哲青在臉書PO出米開朗基羅雕塑「哀悼基督」作品哀悼在事故中不幸喪生的罹難者，令網友也紛紛難過於下方留言「是聖殤啊」、「看了感傷」、「願不幸的罹難者～一路好走⋯⋯願幸運的生還者～一生平安⋯⋯」。
米開朗基羅的成名作《哀悼基督》，是他1496年應邀法國紅衣主教之邀創作的一部雕塑作品，題材來自於聖經，描繪聖母瑪利亞懷抱著被釘死的基督時悲痛萬分的情形。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。