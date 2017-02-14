翻車意外突顯司機過勞問題 呂秋遠嘆：台灣人你累了嗎？
蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨（13）日晚間發生嚴重翻車事故，33人不幸死亡，震驚各界；而此事件也對國旅團司機是否長久來存有過勞問題，掀起討論。對此，律師呂秋遠今於臉書有感而發，認為因過勞而產生的疏忽，一次就會讓社會付出慘痛代價，呂更直問，「台灣人，你累了嗎？請不要再加油了。」
今日呂秋遠於臉書發文，開頭即提到，很多人皆未想到「拼經濟都來不及了，哪有時間……」這句話的謬誤在哪裡，但身邊悲劇卻不斷地發生，有些人卻只持「你不做，後面一堆人排隊等著做」的冷態度看之。
呂秋遠進一步闡述，台灣生活品質佳，價格低廉，但這些皆是在低薪與高工時的前提下才做到。從用全民健保看醫生、全年無休的便利商店、24小時待命的警察到待命等於休假的台鐵公務員，呂秋遠不解地問道，「你還要什麼？」
「你要錢，人家可是要你的命，命都沒了，你要錢幹嘛？」呂秋遠認為大家應該要反抗與監督政府，讓他們修法並落實勞檢；告訴老闆不該以壓榨員工的方式來維持公司營運；且支持抗議的工人，因為有他們才有更好的生活品質。
最後呂秋遠指出，事實上我們的生活很脆弱，你永遠無法預料這些服務者何時會因過勞產生疏忽，但只要一次，就足以讓社會付出慘痛代價，「台灣人，你累了嗎？請不要再加油了。」
(中時電子報)
文章來源：呂秋遠臉書全文
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