武陵農場生態豐富 櫻花季熱門搶手

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國道5號發生台中武陵賞櫻團遊覽車翻覆重大傷亡案。位於台中市和平區深山武陵農場，擁有豐富動植物生態資源、美麗高山景觀，平時遊客眾多，若再逢櫻花季，更是搶手熱門。

隨著紅粉佳人櫻花盛開，武陵農場賞花季自上周末開始，吸引大批民眾前來賞。對於昨日團客意外事故，武陵農場也表遺憾與哀悼，提醒賞花遊客外出旅遊路途長，務必注意行車安全，充分休息，勿疲勞駕駛。

位於台中市和平區的武陵農場是國軍退除役官兵輔導委員會所屬的農林機構，由於本身住宿容量有限，每逢櫻花季更是房位難訂；另外，北部地區常有里民聯誼活動，避開六日假期，週一到週五、早去晚回主打一日遊的武陵農場更是吸引銀髮族首選。以台北一早8時出發為例，中午即可抵達武陵，通常待到下午3、4時，提早吃完晚餐後北返，價格在1000元上下。

武陵農場每逢櫻花盛開季節，園內數千棵櫻花搭配高山美景，美不勝收，這裡還有農場特有的櫻花品種「粉紅佳人」，也因此櫻花季總吸引大量遊客，為維持賞櫻品質，官方實施人數總量管制。

交通部公路總局表示，今年武陵農場櫻花季2月11日登場，持續到2月28日，每天管制人數6000人，包括住宿旅客1800人、一日遊旅客4200人。其中一日遊旅客分團體客1000人、搭公共運輸散客3200人。

武陵農場民國52年開始，至今歷經4個轉型期，近年順應時代潮流、配合政府發展觀光產業，執行國土復育計畫「棄耕返林」，邀生態旅遊協會，協助資源調查、規劃遊程，農場96年開始轉型，朝生態旅遊、自然保育、農業休閒發展，成為美麗的生態旅遊園區。

武陵農場的春花、夏果、秋楓、冬雪，展現四季不同情調，且流經農場的七家灣溪，更是台灣櫻花鉤吻鮭保育研究重鎮，園內設有台灣櫻花鉤吻鮭生態中心，屬於雪霸國家公園管理，展示鮭魚生態、分布、保育成果，還有復育鮭魚、原生的台灣鏟頜魚展示於模擬天然棲地的水族缸。1060214

(中央社)