遊覽車駕駛姊姊：弟弟是念舊的濫好人
國5昨晚發生嚴重遊覽車翻車意外，造成33人死亡；遊覽車駕駛康育薰的姊姊說，弟弟很早前就想離開遊覽車公司，但他是念舊的人也是濫好人，所以沒離開，更想為了帶給老人家歡樂，堅守崗位。
台北市蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團行程，昨天傍晚結束行程準備北返時，遊覽車疑似因車速過快翻落邊坡，撞擊連續壁，造成33死嚴重傷亡。
康女回憶起這個體貼的弟弟，心中滿是感慨。她說，父母親已不在了，每年過年，就是兄弟姊妹們連絡感情的重要時刻，但今年過年，弟弟除夕就開始跑行程（車），所以大家在除夕前一天聚餐，在此之前，他就有說過不想待在車行的事情。
康女指出，弟弟是一個非常念舊的人，他之所以留下來，是因為跟同事（隨車人員）感情很好，也很喜歡陪著老人家到處遊山玩水。
「我弟弟其實可以不用接這一趟車子」，康女說，弟弟11日、12日有接一趟兩天一夜的合歡山之旅，但考慮這次的賞櫻之旅中，有很多老人家喜歡做坐他的車，所以才接下來服務他們，這就是他的「濫好人」個性。
然而，看到媒體報導自己的弟弟7年內有兩次違規紀錄，並跟這次車禍做連結，康女氣憤地反問在場記者「有哪位司機7年可以只有兩次的違規紀錄？」，說著也落下不捨的眼淚。1060214
(中央社)
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