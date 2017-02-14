搭遊覽車遇事故 專家教防撞姿勢減衝擊
國道5號昨晚發生遊覽車翻覆事故，造成33人死亡。台灣外傷醫學會理事長簡立建今天說，搭遊覽車如遇意外且來得及反應，第一時間應雙手抱頭，身體蜷曲趴在膝蓋上，降低衝擊力。
台灣外傷醫學會理事長、北市聯醫和平院區緊急醫療部災難醫學科主任簡立建今天受訪時表示，本次國道遊覽車翻車事故造成如此嚴重傷亡，可能於台灣長期以來不重視乘客繫安全帶、遊覽車車體老舊，或疲勞駕駛有關。
「台灣不缺法令，缺的是民眾認知以及公權力的執行面」，簡立建說，政府近年雖明定小客車後座乘客應繫安全帶，但實際在執行上卻沒有落實；超時工作也是，日本遊覽車嚴訂駕駛不能駕車超過10小時，透過打卡規範工時，一旦超時就要停止開車，換第2名駕駛接班，雖然成本增加，但一旦發生事故，對社會衝擊更大。
此外，民眾出遊總想省點錢，業者也壓低價格吸客，簡立建呼籲，民眾應提高警覺加強預防觀念，以免省了小錢，賠上的卻是30多條人命，得付出更多社會成本。
簡立建坦言，搭車遇上突發事件確實難防，但如果司機已先告知煞車失靈或其他有時間反應的緊急事件，建議第一時間雙手抱頭，膝蓋小腿向上彎，把頭抵在前方椅背趴在膝蓋、大腿上，可以稍微減少衝擊，但更重要的是，旅遊業者應注重車體安全、杜絕酒駕和疲勞駕駛。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。