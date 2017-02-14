搭遊覽車遇事故 專家教防撞姿勢減衝擊

國道5號昨晚發生遊覽車翻覆事故，造成33人死亡。台灣外傷醫學會理事長簡立建今天說，搭遊覽車如遇意外且來得及反應，第一時間應雙手抱頭，身體蜷曲趴在膝蓋上，降低衝擊力。

台灣外傷醫學會理事長、北市聯醫和平院區緊急醫療部災難醫學科主任簡立建今天受訪時表示，本次國道遊覽車翻車事故造成如此嚴重傷亡，可能於台灣長期以來不重視乘客繫安全帶、遊覽車車體老舊，或疲勞駕駛有關。

「台灣不缺法令，缺的是民眾認知以及公權力的執行面」，簡立建說，政府近年雖明定小客車後座乘客應繫安全帶，但實際在執行上卻沒有落實；超時工作也是，日本遊覽車嚴訂駕駛不能駕車超過10小時，透過打卡規範工時，一旦超時就要停止開車，換第2名駕駛接班，雖然成本增加，但一旦發生事故，對社會衝擊更大。

此外，民眾出遊總想省點錢，業者也壓低價格吸客，簡立建呼籲，民眾應提高警覺加強預防觀念，以免省了小錢，賠上的卻是30多條人命，得付出更多社會成本。

簡立建坦言，搭車遇上突發事件確實難防，但如果司機已先告知煞車失靈或其他有時間反應的緊急事件，建議第一時間雙手抱頭，膝蓋小腿向上彎，把頭抵在前方椅背趴在膝蓋、大腿上，可以稍微減少衝擊，但更重要的是，旅遊業者應注重車體安全、杜絕酒駕和疲勞駕駛。1060214

(中央社)