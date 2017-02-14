高市挖到碳酸氫鹽泉 重現寶來溫泉榮景

昔日的寶來溫泉在莫拉克風災被毀，去年底鑽探到優質的碳酸氫鹽泉，且水量足供泡湯遊客使用，高市府將申請水權，盼以1年的時間讓寶來再現溫泉榮景。

過去寶來溫泉區是熱門的休憩景點，擁有固定的溫泉遊客，不管是晨昏或是假日，總有絡驛不絕的民眾前往泡湯，帶動飯店和民宿生意；可惜莫拉克颱風造成土石淹沒溫泉出口，飯店業者沒了溫泉也失去商機。

高市觀光局委託鑽探於去年底在浦來溪頭社旁挖到溫泉，水量豐沛水溫穩定。

觀光局長曾姿雯今天指出，新泉水溫52℃、每日水量約達250至300公噸，水質屬於碳酸氫根離子，是PH值7.2微鹼性。

曾姿雯說，等確定取供水量後就會向水利局申請水權及開發許可，再向交通部申請經營許可；至於未來是要公營或委託民間經營，要看市府決策。

她指出，為營造寶來特色溫泉，市府將投資新台幣3000萬元闢建「寶來賞花公園」，導入溫泉水設置溫泉水圳、泡腳池等，也會在賞花公園植陣雨樹、河津櫻、藍花楹及美人樹等開花喬木，盼寶來溫泉在不同季節也有不同的風情和樣貌。1060214

(中央社)