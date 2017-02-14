涉經營不法酒店 嘉市議員洪有仁遭訴

嘉義市議員洪有仁被控經營酒店，涉控制並剝削泰國人妖從事脫衣陪酒及性交易，且以人頭詐領助理費等犯行，嘉義地檢署依貪污治罪條例等罪嫌，起訴洪有仁等18名被告。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，洪有仁在嘉義市經營醉美人酒店，他是唯一出資股東及實際負責人，透過他人媒介泰國人妖在酒店從事猥褻、性交易色情服務，還以言語恐嚇、對違反規定的泰國人妖罰款等脅迫手段。

洪有仁被控脅迫5位泰國人妖從事猥褻、性交易等行為，每人每月只拿新台幣2萬元薪資，每次抽成超過一半以上，明顯有剝削行為。自104年1月至105年10月，酒店從事猥褻行為的不法收入達660萬元。另以酒店每日平均6萬元，月營收近180萬元，每年營收約2160萬元。

詐領助理費部分，起訴書表示，洪有仁與其弟弟夫妻、邱姓越南新娘仲介等4人，以向嘉義市議會申報公費助理，從中詐領助理費與助理春節慰勞金，自103年12月至105年月共詐得190萬8064元。

洪有仁被控經營麻將賭場部分，以賭客4人為1桌，每4圈由洪有仁等人抽頭6000元，自105年1、2月起至同年10月遭查獲止，平均每日營收約87萬2500元。

洪有仁從去年10月22日羈押至今，被起訴後，今天隨案移審嘉義地方法院，嘉義地院將召開接押庭審理。1060214

(中央社)