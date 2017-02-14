黃復興要求交百位連署書 郝辦質疑

我要評比

國民黨黃復興黨部要求黨代表參選人繳交逾100位合格黨員「黨主席連署書」，對此，參選黨主席的郝龍斌競選辦公室質疑難道還要忠誠測試。黨中央回應，是要確保黨代表具戰鬥力。

國民黨主席5月20日改選，連署已在昨天起跑，包括國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、國民黨前副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜5位擬參選人積極爭取黨員連署。

但是，郝龍斌陣營今天掌握一份黃復興通報資料，黃復興黨部下令，所有有意參選520黨代表選舉的黃復興黨員，都須繳交100位以上的合格黨員「黨主席連署書」。對此，郝辦提出質疑。

郝龍斌競選辦公室下午發表3點聲明，包括質疑動機與正當性；認為聞所未聞，難道還要忠誠測試嗎？認為此舉為滑天下之大稽。

對於黃復興下此通令，國民黨文傳會副主委胡文琦受訪時表示，這確實是首例，過去不曾如此要求，但他說，由於這次選舉競爭激烈，為讓參選人具有戰鬥力，希望有意參選黨代表的人能夠親自拜訪100位以上黨員，擴充國民黨基層實力。

胡文琦表示，這與黨主席選舉無關，完全是為了確保競爭黨代表有戰鬥力。1060214

(中央社)