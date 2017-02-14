黃復興要求交百位連署書 郝辦質疑
國民黨黃復興黨部要求黨代表參選人繳交逾100位合格黨員「黨主席連署書」，對此，參選黨主席的郝龍斌競選辦公室質疑難道還要忠誠測試。黨中央回應，是要確保黨代表具戰鬥力。
國民黨主席5月20日改選，連署已在昨天起跑，包括國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、國民黨前副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜5位擬參選人積極爭取黨員連署。
但是，郝龍斌陣營今天掌握一份黃復興通報資料，黃復興黨部下令，所有有意參選520黨代表選舉的黃復興黨員，都須繳交100位以上的合格黨員「黨主席連署書」。對此，郝辦提出質疑。
郝龍斌競選辦公室下午發表3點聲明，包括質疑動機與正當性；認為聞所未聞，難道還要忠誠測試嗎？認為此舉為滑天下之大稽。
對於黃復興下此通令，國民黨文傳會副主委胡文琦受訪時表示，這確實是首例，過去不曾如此要求，但他說，由於這次選舉競爭激烈，為讓參選人具有戰鬥力，希望有意參選黨代表的人能夠親自拜訪100位以上黨員，擴充國民黨基層實力。
胡文琦表示，這與黨主席選舉無關，完全是為了確保競爭黨代表有戰鬥力。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。