蔡總統提能源比例 府：對PM2.5提出對策

總統蔡英文今天提出2025年要達成的能源比例配置，府方人士表示，這除了代表目前政府在非核家園目標下，提出能源配置結構的明確比例，更是在減碳、PM2.5對策上提出具體目標。

蔡總統今天下午出席中華民國106年工商團體春節聯誼會致詞時談到能源時表示，經濟部將會做好能源轉型的中長期規劃，在2025年，實現再生能源占20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構，而且要能穩定供電。這是政府會全力以赴的目標。

蔡總統並指出，依照初步的計畫，從今年開始，到2025年為止，由台電和民間投入的能源相關建設金額，將會高達新台幣3兆元，這是擴大內需的龐大商機，她很期待，國內業者能夠共襄盛舉。

府方人士表示，產業界關心能源使用、產業機會跟兩岸經貿等議題，蔡總統提出這樣的能源比例配置，除了代表目前政府在非核家園目標下，能源配置結構的明確比例，降低燃煤配比的推動，更是在減碳、細懸浮微粒（PM2.5）對策上提出具體目標。

府方人士表示，因為總統將能源結構的改革列為經濟轉型的重要政策，所以2月9日偕同行政院長林全聽取經濟部長李世光報告電業法立法通過後，2025非核家園的政策落實，內容包括電力供應與綠能發展。

府方人士說，當天與會的除了相關部會官員，還有總統府資政李遠哲、林信義以及國策顧問何美玥，全國工業總會理事長許勝雄、台積電董事長張忠謀則是以產業界人士身分，作為當天會議的顧問。1060214

(中央社)