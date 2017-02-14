防遊覽車翻車重演 高市加強司機勞檢

國道昨晚發生遊覽車翻覆車禍死傷慘重，高雄市勞工局長鄭素玲今天呼籲旅行社業者及遊覽車業者重視駕駛工作超時問題，並將聯合監理單位加強勞檢，降低疲勞駕駛衍生的事故風險。

鄭素玲指出，客運業者往往以低價承攬旅行團，而旅行社安排行程往往未將司機的工作負荷考量在內，司機若無法配合還會被旅行社及所屬公司濫扣工資，造成長途駕駛的過勞情形，淪為低價旅行團的犧牲品。

她說，勞工局長期關切此一情況，今年勞工局與公路監理單位將配合實施高密度勞動檢查，以提升駕駛勞動權益，避免駕駛淪為低價旅行團的犧牲品。這項加強實施客運業專案檢查結果，將依法處分並公告違法事業單位名單。

鄭素玲表示，勞工局去年除辦理2次國道客運專案檢查，也會同監理所實施遊覽車客運業工時查核，嚴格控管客運業駕駛工時，總計執行客運業勞動檢查266次，處分18家違法業者，其中6家單日工作超時、4家未於每7天給予勞工1日例假休息、5家違反勞基法達2次以上，總計裁罰金額為新台幣82萬元，顯示客運業在工時控管方面仍待加強。

她期盼客運業者與旅行社業者對這次重大事故引以為戒，切勿重演悲劇。對於違規業者，勞工局都將優先複查，確保業者改善。1060214

(中央社)