遊覽車車禍 剛和愛孫視訊完就天人永隔
國道5號昨天晚間發生嚴重遊覽車事故，其中1名56歲死者莊美麗，才剛和愛孫視訊完，沒想到20分鐘後卻遇上死劫，就此天人永隔，令人不勝唏噓。
33名不幸死亡的名單中，新北市金山區有4名，分別為夫妻劉崇基、許麗鴦，及莊美麗、魏蔡月美，另一名受重傷的潘玉釵，現正在內湖三軍總醫院加護病房治療。
「唉，昨晚一聽到消息不停發抖，整夜難入眠」，莊美麗的妯娌表示，莊美麗的丈夫曾在台電服務，過世多年，目前她獨自一人住在金山，2名孩子則外出工作，昨天晚間8時多出遊時，兒子還抱著金孫和她視訊，莊美麗也回傳1張櫻花美景合照，後來因為手機快要沒電，只好掛斷電話，沒想到這竟是最後留下的身影。
她說，附近住的都是親戚，除莊美麗外，魏蔡月美和潘玉釵也是她的堂嫂，大家閒來無事都會在屋外聊天，有時還會相約出遊，感情非常融洽，其中1人過年前才剛從韓國回來，昨晚出遊竟遇上死劫。
魏蔡月美的小學同學林美珍得知噩耗，一早就趕到家門口探視，她無奈表示，擔任鄰長的魏蔡月美，昨天晚間8時44分才剛LINE傳4張照片給她，提到「為了賞櫻一早5時就出門大老遠跑到武陵」，林美珍直到晚間9時20分回應「值得」，但對方再也未讀。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。