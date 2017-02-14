遊覽車車禍 剛和愛孫視訊完就天人永隔

國道5號昨天晚間發生嚴重遊覽車事故，其中1名56歲死者莊美麗，才剛和愛孫視訊完，沒想到20分鐘後卻遇上死劫，就此天人永隔，令人不勝唏噓。

33名不幸死亡的名單中，新北市金山區有4名，分別為夫妻劉崇基、許麗鴦，及莊美麗、魏蔡月美，另一名受重傷的潘玉釵，現正在內湖三軍總醫院加護病房治療。

「唉，昨晚一聽到消息不停發抖，整夜難入眠」，莊美麗的妯娌表示，莊美麗的丈夫曾在台電服務，過世多年，目前她獨自一人住在金山，2名孩子則外出工作，昨天晚間8時多出遊時，兒子還抱著金孫和她視訊，莊美麗也回傳1張櫻花美景合照，後來因為手機快要沒電，只好掛斷電話，沒想到這竟是最後留下的身影。

她說，附近住的都是親戚，除莊美麗外，魏蔡月美和潘玉釵也是她的堂嫂，大家閒來無事都會在屋外聊天，有時還會相約出遊，感情非常融洽，其中1人過年前才剛從韓國回來，昨晚出遊竟遇上死劫。

魏蔡月美的小學同學林美珍得知噩耗，一早就趕到家門口探視，她無奈表示，擔任鄰長的魏蔡月美，昨天晚間8時44分才剛LINE傳4張照片給她，提到「為了賞櫻一早5時就出門大老遠跑到武陵」，林美珍直到晚間9時20分回應「值得」，但對方再也未讀。1060214

(中央社)