司機太太：他每天都很累 休假還要保養車輛
國道33死意外，康姓司機是否過勞成為議論焦點，康妻今天下午向媒體表示，先生跑車已有4年多，之前是在客運公司，後來轉到這家蝶戀花。原本是跑陸客團行程，雖然出車後常1個禮拜不在家，但比較有休息；最近好像因為陸客團需求減少，先生約在半年多前，改跑這種1日遊行程，每天看他都很疲憊，而且早出晚歸，就連「休假」也被叫去保養廠修整車輛，有休跟沒休一樣。
滿臉憔悴的康妻說，先生1個月的薪水大概是5萬多元，之前大部分是陸客團，出門7到8天，後來曾有很多天沒班上，1禮拜只跑1、2天；後來轉做1日遊，就又忙了起來。1月26日小年夜當天還特別找親戚回來聚餐，表示接下來他都要一直跑車。
康妻表示先生近來都是早出晚歸，通常是早上5、6點出門、晚上11點多才回家，他有抱怨過公司太操，考慮要換換環境，不過因跟同事感情不錯，別人拜託所以就繼續留下來；對旅行社將責任都推給先生很不能接受，直說：「2月10日能算休假嗎？」
她說10日那天，先生早上8時回家，睡幾個鐘頭就被電話叫醒，下午2點多就去車廠保養車子，一直到晚上11點才回來，11日一早就出車到合歡山，「公司真的敢說這樣叫休假嗎？」
(中時)
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