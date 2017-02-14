捍衛主場 台北世大運鼓勵鄉親加油團

2017年精彩國際賽事正式啟動。（葉士弘攝）

台灣每年舉辦眾多國際賽，今年最重要的國際賽，莫過於8月19日至30日的台北世界大學運動會，日前台北市政府推出「這次．我們回家比賽」影片獲得好評，再接再厲，將成立「鄉親加油團」與「選手父母」服務窗口，希望所有代表台灣出賽的大學生們，都能獲得地主優勢，成功捍衛主場。

獲得好評的台北世大運宣傳廣告。

「台北首度舉辦世大運，是運動員難得主場。」台北世大運執行長蘇麗瓊感性表示，台灣選手長年在外飄泊征戰，今年台北市舉辦世大運，讓台灣選手有機會在家爭光，主辦單位特別開辦「鄉親加油團」與「選手父母」服務窗口，希望更多人共同響應，一起為台灣選手加油。

聽到台北世大運主辦單位將安排服務窗口，即將代表台灣爭金的桌球好手鄭怡靜與舉重好手郭婞淳都感到非常期待，郭婞淳說：「我今天才知道，世大運在台灣舉辦，關注的人會很多，有鄉親加油團能讓更多人一起加油。」

「我過去在國外參加公開賽，爸媽都只能透過網路直播為我加油，這次有服務窗口，他們一定很高興。」鄭怡靜笑說，爸爸這次一定會揪很多親友，一起到台北世大運為自己加油，她會努力拿出最佳表現。

(中時電子報)