澳洲酷熱無比 警察車蓋上煎太陽蛋
酷熱氣候讓許多澳洲人煩躁不安，但昆士蘭警察局樂觀以對。位在昆士蘭省西南方的城鎮伯茲維11日氣溫高達攝氏46度，1名警察在巡邏車引擎蓋上煎太陽蛋的影片在社群媒體上瘋傳。
路透社報導，昆士蘭警察局（Queensland Police Service）上傳影片到他們的官方臉書上，畫面中可看到1名來自伯茲維（Birdsville）的警察將平底鍋放在引擎蓋上煎蛋。
這名警察在辛普森沙漠（Simpson Desert）著名的紅色沙丘中煎蛋的影片，從10日上傳至今，已有300多萬次觀看次數。
伯茲維溫度通常會達到攝氏38度的高溫，但12日飆升到攝氏47.1度。
「每日郵報」網站（MailOnline）報導，伯茲維的高溫來到攝氏43度，當地氣溫連續16天超過攝氏40度。伯茲維2月最高溫紀錄是攝氏46.2度，這是10日才剛創下的紀錄。1060214
(中央社)
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