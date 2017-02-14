杜魯道會川普 媒體：無趣卻成功之行

加拿大總理杜魯道今天結束首度會晤美國總統川普的訪美一日行，返回渥太華。杜魯道此行會川普，被媒體形容為「無趣、卻極其成功」。

在華府的聯合記者會中，川普與杜魯道極少出現眼神交流。但川普表示，美國與加拿大的關係非常好（outstanding），北美自由貿易協定（NAFTA）有關加拿大的部分，只需要「微調」（tweak）即可。

杜魯道則是說明美加兩國長久以來如何併肩作戰，即便有時看法分歧，但雙方一直都很尊重對方。

杜魯道在眾多立場上都和川普大相逕庭。他在記者會中答覆記者有關國家安全的問題時，提到加拿大在過去一年接納近4萬名敘利亞難民，並沒有在國安上有任何妥協。

但杜魯道也說，「加拿大人最不想要我做的事，就是去教別的國家如何治國。我的角色和職責就是持續依據加拿大的看法和價值觀來治國，成為全球楷模。」

包括環球郵報（The Globe and Mail）等各大加國媒體幾乎一致認為，杜魯道此行，成功完成任務；既展現了格調、也沒有被羞辱。儘管杜魯道和川普之間毫無親密火花，但並不讓人意外。

此外，杜魯道訪美行只有短短一天，卻排出時間與川普共同出席有川普女兒伊凡卡在場的女企業家圓桌會。始終強調女性主義的杜魯道與川普之間，顯然藉此找到了難得的交集。川普也得到好機會，在記者會致詞時，大力宣揚自己支持「讓女企業家有出頭天」的立場。

對於杜魯道與川普的第一次面對面接觸，媒體普遍認為，杜魯道此行看來相當無趣，讓不少想看好戲的人預期落空。但對加拿大來說，讓剛上任的川普覺得加拿大是個無害的小老弟，就是一趟成功之行。至於未來如何，且戰且走。1060214

(中央社)