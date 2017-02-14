「過年我只休1天」 司機與女兒LINE對話曝光

康姓司機與女兒的對話，表示自己過年只休1天。（陳鴻偉翻攝）

國道不幸意外，旅行社表示康姓駕駛之前有休2天，家屬下午公布康姓司機與大女兒的對話，女兒在1月25日用通訊軟體問父親：「你過年要跑車嗎？」康姓司機回答：「要」，女兒質問：「除夕也要？」康回說：「我只休明天」、「你姑姑明天會回來」。

家屬說，康姓司機知道過年只休1天，所以要姐姐等親戚初二不必回老家，將聚餐提早到1月26日的小年夜，以此證明旅行社說謊。

(中時)