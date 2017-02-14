偷車賊被捕　派出所下跪求胞姊給錢救命

張男涉嫌汽車竊盜案被警方帶回派出所，胞姊到派出所時他竟下跪要姊姊救他。（黎薇翻攝）

張男涉嫌偷竊汽車代步，另在贓車內查獲2面失竊車牌。（黎薇翻攝）

歹路不要走！張姓男子涉及汽車竊盜案被警方帶回派出所，員警通知胞姊到場後將他痛罵一頓，張男見姊姊要離開，竟下跪要姊救他，還開口要錢，讓承辦警方哭笑不得，偵訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南派出所員警追緝汽車竊盜案，循線查到苗栗市路邊一輛失竊的黑色馬自達汽車，員警埋伏多時，12日早上11點許發現一名男子形跡可疑，走到駕駛座附近先東張西望，四下無人時才趕緊拿鑰匙開車門，警方見狀立刻上前圍捕。

張嫌起初否認竊車，發覺難逃法網，才改口坦承犯行。警方調查，黑色馬自達汽車車主月初在新竹縣報案遭竊，而懸掛車牌也是張嫌11日晚間在新竹市偷來，另在車內發現頭份市失竊的2面車牌。

警方將張嫌帶回派出所詢問，張嫌姊姊到場後對胞弟曉以大義，要弟弟配合警方釐清案情，張嫌請求姊姊「要照顧好媽媽」，姊姊大罵張嫌「一直都是我在顧，你什麼時候照顧到媽媽」，氣的要離去，張嫌竟跪下來大喊：「姊姊救我」，還說「你錢給我一下好嗎？」脫序行為在場員警看到都傻眼。

(中時)