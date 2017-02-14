越籍媳婦魂斷國道 丈夫崩潰痛哭
台北市「蝶戀花旅行社」13日組團搭遊覽車前往武陵農場賞櫻，晚上9時許返途行經國道5號連接國道3號、南港交流道前大轉彎處，疑因車速過快，整輛車從邊坡翻覆，釀成33人死亡、11人輕重傷；來自越南的新住民35歲阮紅雲當場死亡、未送醫。鄰居聽聞大嘆，無法置信，都誇讚阮女是個勤奮的越南媳婦。
鄰居指出，阮女丈夫得知噩耗痛哭不已，整晚幾乎都借酒澆愁，還勸他「要好好保重身體，把後事處理好。」
據悉，阮女嫁來台灣10餘年，與丈夫育有一女，女兒罹患唐氏症，在北市某國小就讀。阮女相當奮發向學，就讀能仁家商進修部商業資訊科，畢業後繼續就讀華夏科技大學企管系。
「真的很希望不是她！」能仁家商組長湯君說，看到新聞報導時，同學們還在對話群組內祈禱不要是阮女，但事與願違。阮女就學期間非常認真，要兼顧家庭和學校，儘管忙碌仍準時到校上課，與班上同學互動融洽，定期都會聯繫聚餐。
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(中時)
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