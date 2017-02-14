改裝車噪音擾人 竹市光復路最多
改裝車噪音擾民，環保署今天公布105年十大擾寧路段，以新竹市光復路508輛最多。環保署表示，將於今年5月於北北基桃及嘉義試辦張貼合格標識，避免民眾檢驗合格後又再改裝。
民眾不當改裝車輛恐造成噪音擾人，環保署今天舉行「改裝車噪音擾人 環警監強力掃蕩」記者會，公布105年全台十大擾寧路段。環保署指出，民眾檢舉妨害安寧車輛以新竹市光復路二段與南大路口為數最多，高達508輛。
其次為台北市民生東路與復興北路口387輛、桃園市中北路與中山東路口280輛、新北市北深路三段171輛及宜蘭縣頭城交流道下83輛。
環保署表示，車輛遭檢舉之後，都會要求車主帶車實際到檢，但近年發現到檢的違規率竟只有2%，顯見有許多車主在檢驗之前會先將車輛換回原本合格的排氣管，檢測完畢之後再改裝。
為了避此類情況發生，環保署說將於5月於北北基桃及嘉義試辦張貼合格標識，車主帶車檢測若合格，會於排氣管張貼合格標識並拍照上傳雲端，日後若該車輛遭檢舉或稽查，發現車主改回原改裝排氣管者，便會依噪音管制法開罰新台幣3000元以上至3萬元以下罰鍰。
此外，環保署未來也將設置噪音微型感測器，並根據監測數據針對音量較大的路段加強車輛噪音攔查，並於重點路段以「車輛噪音照相系統」，同步拍照車輛即時車速噪音分貝值，噪音較大者將由環保局通知到檢。1060214
(中央社)
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