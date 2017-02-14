照顧基本生活所需 林全:水價很難調整

行政院長林全今天表示，台灣自來水公司長期照顧大眾基本生活需要，水價是很難調整的，水公司改變也很難，就變成社會的期待，加重經營者的責任。

林全下午在台南市新營區視察台灣自來水公司員工訓練園區預定地時指出，台灣自來水公司長期照顧台灣人民社會大眾基本生活需要，水價是很難調整的，這是外在的限制，又受到公營事業規範，改變也很難。

林全表示，水公司要面臨很多挑戰，又沒有更多水價收入，幸好還有很多閒置資產可以利用，水公司要充分利用，創造更多價值，且引進民間經營活力，讓民間參與，和在地結合，變成現金幫助水公司。1060214

(中央社)