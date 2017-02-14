踩透明長靴 曲家瑞0贅肉辣腿超犯規
麻辣女教授曲家瑞談話妙語如珠，身材保持得宜的她，擁有一雙火辣長腿，每回曬出長腿照總是引發熱議，而今（14日）曲家瑞則曬出腳踩前衛透明長靴照，0贅肉、火辣長腿全都露。
曲家瑞今在臉書曬出腳踩透明長靴照，鞋子材質、造型相當前衛，也讓曲家瑞忍不住問網友：「你們覺得這透明長靴適合我嗎？ 」照片中，曲家瑞美腿前後左後全都露，她也透露「穿上它，視覺上腿就被拉長了」。
曲家瑞的辣腿輕鬆駕馭前衛的透明長靴，不過網友則指出「冒汗的時候就起霧了」，曲家瑞也說：「而且腿會脹到與塑膠黏在一起...」，儘管材質引發熱議，但曲家瑞一雙長腿也讓網友大飽眼福。
(中時電子報)
關鍵字：曲家瑞
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。