踩透明長靴 曲家瑞0贅肉辣腿超犯規

曲家瑞腳踩透明長靴，火辣長腿超搶鏡。（圖／取材自曲家瑞臉書）

麻辣女教授曲家瑞談話妙語如珠，身材保持得宜的她，擁有一雙火辣長腿，每回曬出長腿照總是引發熱議，而今（14日）曲家瑞則曬出腳踩前衛透明長靴照，0贅肉、火辣長腿全都露。

曲家瑞今在臉書曬出腳踩透明長靴照，鞋子材質、造型相當前衛，也讓曲家瑞忍不住問網友：「你們覺得這透明長靴適合我嗎？ 」照片中，曲家瑞美腿前後左後全都露，她也透露「穿上它，視覺上腿就被拉長了」。

曲家瑞的辣腿輕鬆駕馭前衛的透明長靴，不過網友則指出「冒汗的時候就起霧了」，曲家瑞也說：「而且腿會脹到與塑膠黏在一起...」，儘管材質引發熱議，但曲家瑞一雙長腿也讓網友大飽眼福。

(中時電子報)