竹市節電有成 吸碳量等於3座十八尖山

新竹市獲經濟部「夏月節電中競賽分組冠軍」，節電率達2.78％，省電量達1320萬度。（徐養齡攝）

夏季用電量飆升，新竹市輔導省電措施，獲經濟部評核為「夏月節電中競賽分組冠軍」，節電率達2.78％，省電量達1320萬度，等於24座青青草原或3座十八尖山的吸碳量，成果驚人。

市長林智堅表示，去年整體氣溫偏高，節電相對困難，但市府培訓節電志工、社區大樓節能診斷輔導、推動綠屋頂與生態綠化等措施獲經濟部肯定，節電效率不斷提升。

此外，市府另推動降低建物外殼溫度以減少空調用電、訪視輔導158餘處能源用戶及冷氣不外洩，汰換2萬3736盞傳統路燈為LED燈節電1007萬度，節電效率高達65％，雖沒冷氣吹，但市溫降低，市民生活反而更舒適。

就連用電量超高的百貨公司，也在業者努力下達到省電目標，遠東巨城購物中心分享，透過BA系統設定各區電燈開關時間，並汰換停車場及公共區域的逃生指示牌改用LED燈具，可大幅節省近10％電費。

環保局長江盛任指出，市府持續推出「智慧化家庭用電健檢與改善示範」免付費服務，可省去以往需由專業人員親自到府現場診斷的傳統做法，省時又方便，透過雲端系統即可依用戶特性分析用電行為，提供用電管理方案。

副市長沈慧虹說，新竹市有科學園區、百貨公司及多所學校，省電幾乎是「不可能的任務」，結果服務業竟有2.78％的節電率。她認為，冷氣、電熱器是未來可以持續推動省電的重點，朝節電目標1.5％邁進。

(中時)