南投縣美術學會前理事長程錫牙 台中市文化中心水墨展吸睛
曾榮獲「玉山美術獎」貢獻獎，備受藝壇肯定與推崇的南投縣美術學會前理事長程錫牙，應邀在台中市大墩文化中心舉行水墨創作展，展期至3月1日，連日來每天都吸引熱情的南投鄉親及中部地區藝文界人士前往參觀，成為藝文展中頗為少見現象。
程錫牙老師一路從台灣藝專到台灣師範大學美術系研究所畢業，然後投入藝術教育，由台中一中美術班教職退休後，持續在大學、社團講授美學課程，作育英才無數；他除曾任南投縣美術學會理事長，也是國風書畫會會長，在藝壇深受肯定。
這場「從心所欲─程錫牙水墨創作展」是台中市大墩文化中心2017年開春第1檔的免審查個展，讓身兼畫家與教育家、且是當代畫壇以水墨創作見長的程錫牙教授也備感榮耀。
程錫牙教授早年專研佛釋道人物，中期涉獵花鳥及山水畫，近期則追求大自然山水之美；他以深具東方特色的水墨媒材結合自身生活體驗，作品饒富台灣本土色彩。此次展出水墨創作的〈玉山奇觀〉、〈關山大斷崖〉、〈秀姑巒山夕照〉等精采創作，皆表現台灣得天獨厚的絕美景致，值得熱愛藝術民眾前往參觀。
(中時)
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