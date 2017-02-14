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南投縣美術學會前理事長程錫牙 台中市文化中心水墨展吸睛

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南投縣美術學會前理事長程錫牙　在台中市文化中心舉行水墨創作展
▲目前正在台中市大墩文化中心舉行水墨創作展的南投縣美術學會前理事長程錫牙。（楊樹煌攝）
南投縣美術學會前理事長程錫牙　在台中市文化中心舉行水墨創作展
▲程錫牙展出的人物及彩墨刻畫大自然山水之美的畫作。（楊樹煌攝）
南投縣美術學會前理事長程錫牙　在台中市文化中心舉行水墨創作展
▲程錫牙即席創作的「居之安」畫作，當場贈給前來觀賞畫展的前法務部長曾勇夫〈左〉。（楊樹煌攝）
南投縣美術學會前理事長程錫牙　在台中市文化中心舉行水墨創作展
▲程錫牙水墨創作展每天都吸引熱情的南投鄉親前往參觀。（楊樹煌攝）

曾榮獲「玉山美術獎」貢獻獎，備受藝壇肯定與推崇的南投縣美術學會前理事長程錫牙，應邀在台中市大墩文化中心舉行水墨創作展，展期至3月1日，連日來每天都吸引熱情的南投鄉親及中部地區藝文界人士前往參觀，成為藝文展中頗為少見現象。

程錫牙老師一路從台灣藝專到台灣師範大學美術系研究所畢業，然後投入藝術教育，由台中一中美術班教職退休後，持續在大學、社團講授美學課程，作育英才無數；他除曾任南投縣美術學會理事長，也是國風書畫會會長，在藝壇深受肯定。

這場「從心所欲─程錫牙水墨創作展」是台中市大墩文化中心2017年開春第1檔的免審查個展，讓身兼畫家與教育家、且是當代畫壇以水墨創作見長的程錫牙教授也備感榮耀。

程錫牙教授早年專研佛釋道人物，中期涉獵花鳥及山水畫，近期則追求大自然山水之美；他以深具東方特色的水墨媒材結合自身生活體驗，作品饒富台灣本土色彩。此次展出水墨創作的〈玉山奇觀〉、〈關山大斷崖〉、〈秀姑巒山夕照〉等精采創作，皆表現台灣得天獨厚的絕美景致，值得熱愛藝術民眾前往參觀。

(中時)

關鍵字：水墨程錫牙南投縣美術學會台中市文化中心
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