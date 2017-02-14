情人節騙女友外出 偷賣毒落網超掉漆

我要評比

新竹市李姓男子背著女友在情人節販毒，不料失風被逮。（徐養齡翻攝）

新竹市李姓男子染上毒癮，女友苦勸也不肯戒，14日情人節凌晨李男假裝要送東西給朋友，女友陪同出門卻遇上警方查緝，當場被搜出毒品，狼狽地向女友道歉認錯，訊後被依毒品罪嫌送辦。

警方調查，19歲李男身染毒癮，為買更多毒品，本身也販毒賺錢，開設微信帳號上網賣毒；女友知道李男吸毒，多次苦勸，不知道他私下竟持續販毒。

今天凌晨1時許，李男假裝要拿化妝包給1名女性友人，由女友開車接送赴約，李男下車後與女子交易，不料被警方逮個正著，起出安非他命10小包及搖頭丸、K他命、毒咖啡包等。

眼見男友被警方盤查，女友下車查看時一臉錯愕，後來才知道男友背著她販毒被逮，氣得表情沉重說不出話來，李男只好苦苦向女友道歉。

警方指出，李男當場坦承犯行，辯稱從上周才開始販毒，每天約可接5個客人，毒品則是由綽號小楓的友人提供，而涉嫌交易的女性友人則坦承以1400元購買毒品，但否認有施用。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)