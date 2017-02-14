劉德華情人節發糖 首曝「最愛聽的話」

劉德華上月受傷，目前在養和醫院休養。（圖／中時資料照片）

劉德華透露「愛聽的話」。（圖／翻攝自華仔天地官網）

天王劉德華（華仔）上月17日在泰國墜馬受傷，預計將在香港養和醫院休養6到8周，今(14日)逢西洋情人節，剛過凌晨12時，他便在「華仔天地」官網分享「I love you」的圖片向粉絲們發糖，更撒嬌請粉絲說一句他愛聽的話「等你」，要大家別變心等他康復、帥氣復出，粉絲則笑：「太會撩妹了」。

人在醫院休養的劉德華狀況一天比一天好，上周鄭則仕、張兆輝雙雙探視華仔，離去時表示華仔狀態已不像剛住院時，雖不能坐，但氣色不錯、聲音清楚，而日前發生港鐵縱火案，心繫社會大小事的華仔也在第一時間發出手寫信「努力快好起來」，並祈求世人平安。

今為情人節，稍早劉德華發文說：「『我愛你！』你肯定愛聽丶是嗎？說一句我愛聽的話丶可以嗎？『等你...............』」，要粉絲替他打氣喊「等你」，而他所主演的《拆彈專家》預計4月底上映，他表示不希望個人因素延期上映，雖確定無法參與宣傳，但相信忠實粉絲到時仍會進戲院支持男神，讓華仔更能安心養病。

(中時電子報)