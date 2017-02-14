每月平均6童死於家暴 台大兒少保護醫療中心守護家暴兒
國內每個月平均有6名家暴兒死亡，台大醫師表示，其中又以嬰兒及5歲以下兒童占最多，要降低家暴兒問題，不只是社福體系，醫療專業的介入也很重要，「台大兒少保護醫療中心」將提供社會局、家防中心、學校及司法單位專業的醫療力量，一起守護家暴兒。
台大兒童胸腔加護醫學科主任呂立說，一名5歲男童，頻頻尿床，大便也塗在牆壁上，疑似憂鬱症的母親不斷抓狂家暴修理，社工介入後，將孩子送到寄宿家庭，後來孩子不再尿床、不再大便亂塗，社服單位以為孩子好了，又送回原生家庭，未料一個月後，孩子竟被家人打死了。
事實上，孩子頻尿及大便亂塗，有可能因原生家庭存在一些問題，使得孩子感受到壓力及焦慮，因而出現這些行為，呂力表示，孩子的根本問題沒有解決，回到原生家庭後，尿床及大便塗牆的問題又再發生，而疑似憂鬱的母親，也需要治療，由於缺乏醫療的介入，社福體系的努力功虧一簣，令人扼腕。
根據衛福部保護服務司的統計，兒童及青少年疑似不當對待案件通報數量逐年攀升，2015年高5萬3千多件，平均每十分鐘就有一位兒少被通報，兒童受虐致死的新聞更是層出不窮，過去衛福部曾在6家醫院試辦兒少保護醫療中心，後來因經費問題而喊停，僅有台大及高醫找到捐助財源才生存下來，目前「台大兒少保護醫中心」一年有70~80個收案，結合小兒科、兒童青少年精神科、社工師及個管師等，齊為終止兒少受虐理想而奮鬥。
(中時)
關鍵字：家暴、台大兒少保護醫療中心
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