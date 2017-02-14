小跑車蔣淯安飆速 獲SBL單週最佳球員

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超級籃球聯賽（SBL）台啤上週3連戰，「小跑車」蔣淯安平均單場19分3助攻1.7抄截，在閻家驊辭去總教練後，幫助台啤拿到2勝，蔣淯安今天獲選為單週最佳球員。

台灣啤酒上週在高雄巨蛋面臨3連戰的考驗，10日以99比91擊敗金門酒廠、11日以76比72力克富邦勇士，12日則以77比83敗給裕隆納智捷。

蔣淯安上週3戰都是先發上陣，扮演台啤後場指輝官的角色，穩定軍心。其中，對金酒貢獻18分、對富邦轟進24分，台啤雖然敗給裕隆中止5連勝，單週獲得2勝，仍保住排名第2的位置。1060214

(中央社)