精液DNA比對符合 司機性侵韓女遭起訴
計程車司機詹侑儒涉嫌對來台旅遊的3名韓國女學生下藥，並性侵其中1人，今天遭起訴。士檢指出，依據鑑定結果，被害人內褲的精液跡體及外陰部檢體都有驗出詹侑儒DNA。
士林地檢署指出，韓國3名女學生來台自由行前，透過網路預約詹侑儒車輛，未料詹侑儒於今年1月12日下午4時許在新北市九份金瓜石停車場，以打火機將安眠藥及毒品FM2、佐沛眠磨成粉，再以針筒注射到乳酸飲料給3女飲用，其中2人於飲用後昏睡車內。
詹侑儒晚上近9時駕車扺達台北市士林夜市，其中質疑飲料有苦味、只喝一口的韓籍女子下車逛夜市，詹侑儒將昏睡中的兩名韓籍女子載至北投區洲美街一處偏僻地區，性侵其中1女。
詹侑儒逞慾後，返回夜巿接回1女，再將3女送回飯店，被害人們隔天清醒察覺有異而購買同款飲料，發現遭到下藥，遭性侵的女子也表示隱約知悉，有被詹侑儒撫摸下體，3女決定透過友人在韓國旅遊網站上張貼事發經過，尋求協助並報警處理。
檢方調查，詹侑儒在面對被害人詢問是否下藥時，否認犯行，還反指對方亂講，應賠償損害，直到遭檢警逮捕到案才坦承犯行。
檢方審酌詹侑儒態度不佳，因這次事件影響台灣形象，鑑定結果顯示，被害人內褲的精液跡體及外陰部檢體都有驗出詹侑儒的DNA，查扣針筒確實有毒品等，依加重強制性交及毒品罪起訴詹侑儒，建請法院判刑15年。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。