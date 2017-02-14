精液DNA比對符合 司機性侵韓女遭起訴

計程車司機詹侑儒涉嫌對來台旅遊的3名韓國女學生下藥，並性侵其中1人，今天遭起訴。士檢指出，依據鑑定結果，被害人內褲的精液跡體及外陰部檢體都有驗出詹侑儒DNA。

士林地檢署指出，韓國3名女學生來台自由行前，透過網路預約詹侑儒車輛，未料詹侑儒於今年1月12日下午4時許在新北市九份金瓜石停車場，以打火機將安眠藥及毒品FM2、佐沛眠磨成粉，再以針筒注射到乳酸飲料給3女飲用，其中2人於飲用後昏睡車內。

詹侑儒晚上近9時駕車扺達台北市士林夜市，其中質疑飲料有苦味、只喝一口的韓籍女子下車逛夜市，詹侑儒將昏睡中的兩名韓籍女子載至北投區洲美街一處偏僻地區，性侵其中1女。

詹侑儒逞慾後，返回夜巿接回1女，再將3女送回飯店，被害人們隔天清醒察覺有異而購買同款飲料，發現遭到下藥，遭性侵的女子也表示隱約知悉，有被詹侑儒撫摸下體，3女決定透過友人在韓國旅遊網站上張貼事發經過，尋求協助並報警處理。

檢方調查，詹侑儒在面對被害人詢問是否下藥時，否認犯行，還反指對方亂講，應賠償損害，直到遭檢警逮捕到案才坦承犯行。

檢方審酌詹侑儒態度不佳，因這次事件影響台灣形象，鑑定結果顯示，被害人內褲的精液跡體及外陰部檢體都有驗出詹侑儒的DNA，查扣針筒確實有毒品等，依加重強制性交及毒品罪起訴詹侑儒，建請法院判刑15年。1060214

(中央社)