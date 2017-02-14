孔劉獲選情人節最想送巧克力男神

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南韓NBT公司今天公開近期進行的情人節問卷調查結果，演員孔劉被圈選為「情人節最想送巧克力的男演員」。

「朝鮮日報」網路版今天報導，此調查共有1758名網友參與，其中1169名女性網友中，約29.5%選擇孔劉作為情人節想送巧克力的男演員。

最近，孔劉主演的tvN電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」掀起了一股鬼怪風潮，受到女性粉絲們的喜愛與追捧。

位居其後的分別為朴寶劍（19.3%）、李棟旭（10.9%）、宋仲基（9.5%）、朴敘俊（4.8%）和鄭雨盛（4.7%）等。

調查顯示，對於「最想收到哪位女演員的巧克力」，589名男性網友的選擇為韓孝周（13.9%）、miss A成員秀智（12.6%）、劉寅娜（11.2%）、朴信惠（8.7%）、宋慧喬（6.6%）和金所炫（6.6%）。

據報導，至於「情人節最想收到的禮物」，男性網友做出的選擇為「親手製作的巧克力」（22.8%）、電子產品（18.3%）、美食（13.1%）、時尚服飾（12.9%）和市場銷售的美味巧克力（12.1%）。

「最差的禮物」排名第1位是「沒收過禮物」（40.6%），其後依次為「與自己不搭的時尚服飾」、「手工編織圍巾、十字繡等DIY禮物」（10%）、「親手製作的巧克力」（9%）和「情侶物品」等。1060214

(中央社)